Судитимуть шахрая, який хотів «розвести» суддю з Одеси на 300 тисяч доларів

Цю суддю раніше судили за хабарництво.

хабар, фото ілюстративне
Фото: НАБУ

НАБУ і САП передали до суду справу зловмисника, який намагався виманити гроші в одеської судді. Він переконував її дати хабар нібито для керівництва Збройних Сил України, але насправді збирався забрати всі гроші собі.

Як повідомляють антикорупційні органи, раніше Вищий антикорупційний суд уже розглядав справу щодо цієї судді з Київського районного суду Одеси. Згодом, 6 березня цього року, її визнали винною в отриманні 4 тисяч доларів хабаря.

Поки тривали суди, посадовиця мобілізувалася до армії. Вона сподівалася, що через це розгляд її справи зупинять. Проте військова частина дозволила їй ходити на судові засідання, тож план не спрацював.

Громадянин, який вирішив заробити на проблемах судді, пообіцяв домовитися про її переведення до бойової частини на передову. За таке переведення чоловік вимагав 300 тисяч доларів. Він запевняв, що ці гроші підуть як хабар керівництву ЗСУ. Щоб усе виглядало переконливо, він робив вигляд, що оформлює документи та постійно зідзвонюється з посадовцями.

Передавати гроші військовим шахрай навіть не збирався — він просто хотів їх привласнити. Чоловік наказав передавати долари через конкретний обмінник валют. Його затримали «на гарячому» одразу після того, як він отримав першу частину суми — 144 тисячі доларів. Тепер його судитимуть за шахрайство та підбурювання до хабаря.

