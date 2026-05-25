Постачали будматеріали для оборонних об’єктів РФ: в Україні повідомили про підозру організатору схеми

З початку повномасштабного вторгнення підозрюваний налагодив співпрацю з підприємствами РФ та тимчасово окупованого Криму.

Оборонні об’єкти рф забезпечували українськими будматеріалами
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні повідомили про підозру директору групи комерційних підприємств, якого слідство вважає організатором постачання будівельних матеріалів для потреб Міноборони РФ. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури йому інкримінують організацію та участь у схемі постачання матеріалів для будівництва оборонних об’єктів держави-агресора.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний налагодив співпрацю з підприємствами РФ та тимчасово окупованого Криму. Через підконтрольні структури здійснювалися оптові поставки будівельних матеріалів для зведення укріплень, військових об’єктів, оборонних підприємств і ремонтних баз окупаційних військ.

Щоб приховати діяльність, бізнес нібито перереєстрували на довірених осіб на тимчасово окупованій території АР Крим та в РФ, однак фактичне управління, за даними слідства, залишалося в Україні. Підозрюваний координував роботу підприємств, розподіляв ролі учасників та контролював фінансові потоки.

Правоохоронці зазначають, що компанії, попри санкційні обмеження, брали участь у тендерах Міноборони РФ і виконували контракти на постачання продукції. За час повномасштабної агресії до бюджету РФ вони сплатили понад 100 млн рублів податків.

Окремо повідомляється, що фінансовий супровід діяльності здійснювала бухгалтерка з Києва, яка дистанційно вела розрахунки та звітність. Її раніше затримали під час спроби виїзду за кордон, а суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі про підозру повідомлено організатору та ще трьом особам, які перебувають на тимчасово окупованій території Криму. Під час обшуків вилучено документи, електронні носії та інші докази.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

