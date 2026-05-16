На Закарпатті засудили чоловіка, який планував заробити $25 тисяч на вивезенні немовляти

Довели, що він намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями.

У Закарпатській області на 10 років із конфіскацією майна засудили чоловіка, який планував заробити $25 тисяч на незаконному вивезенні немовляти.

За даними Офісу генпрокурора, Ужгородський міськрайонний суд призначив максимальне покарання за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 КК України - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Там додали, що вирок стосується мешканця області, якого у червні 2025 року було засуджено за привласнення понад 6,3 млн грн державної допомоги, призначеної родині загиблого військовослужбовця. Тоді він, користуючись довірою родини як хрещений батько загиблого, переказував кошти на власні рахунки, знімав готівку та витрачав їх на особисті потреби.

Прокурори довели у суді, що засуджений, який раніше працював вихователем у місцевому інтернаті, намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. Загалом він розраховував заробити близько 25 000 доларів.

Чоловік домовився із жінкою з Житомира, яка перебувала у складних життєвих обставинах, що за 5 000 доларів США вона віддасть малюка на усиновлення до Іспанії. Він двічі зустрічався з потенційною жертвою та під час спілкування фотографував хлопчика, щоб показати його потенційним замовникам.

Щоб реалізувати задумане, чоловік зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину державного кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті.

Правоохоронці викрили його у червні 2023 року безпосередньо на пункті пропуску «Малі Селменці» при спробі перетнути держкордон із дитиною. З того часу його тримали під вартою. Очікується набрання вироком суду законної сили.