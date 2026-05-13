В Україні до 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який "зливав" дані про дронові операції ЗСУ на території РФ

СБУ викрила зрадника в лавах підрозділу безпілотних систем ЗСУ у вересні 2025 року.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у вересні 2025 року в лавах підрозділу безпілотних систем ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

Як встановило слідство, зрадником виявився завербований ФСБ мобілізований з Кропивницького, який проходив службу в роті ударних БпЛА на східному фронті і одночасно шпигував для рашистів.

За даними слідства, агент "зливав" ФСБ інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ, у тому числі по території РФ. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні "цілі" українських безпілотників.

Також зрадник передавав ворогу інформацію про пункти тимчасової дислокації та маршрути переміщення бойового з’єднання, в якому проходив службу.

За наявними даними, рашисти використовували агентурні дані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб.

Встановлено, що в момент ворожих атак агент отримував від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб "вийти" із зони потенційного ураження.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він готував новий "звіт" для російської спецслужби. На місці затримання у нього вилучено смартфон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

За матеріалами справи, мобілізований почав працювати на фсб в обмін на обіцянку «легких заробітків», які шукав у Телеграм-каналах.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.