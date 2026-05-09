СБУ затримала агента РФ, який готував замах на офіцера ВМС до "річниці 9 травня"

Завербований ФСБ кілер планував розстріл українського військового в Одесі, його затримали 8 травня під час підготовки до нападу.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту в Одесі. В обласному центрі затримано агента РФ, який намагався ліквідувати високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ.

Про це інформує Служба безпеки України.

"Затримання відбулося завдяки цілодобовій роботі СБУ на випередження та своєчасному повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на "гарячу лінію" Служби безпеки із повідомленням про підозрілу особу", – зазначають у відомстві. 

За задумом ФСБ, вбивство офіцера мало відбутися 9 травня, щоб створити вигідний Кремлю інформаційний фон для відзначення "дня перемоги".

Як відомо, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата. 

За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір’я.

Співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ зірвали замах і затримали кілера 8 травня. 

Фігурантом виявився завербований ворогом рецидивіст з Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Він потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.

Після вербування він прибув до Одеси, де орендував квартиру для підготовки до замаху. Спочатку фігурант відстежив помешкання українського військовослужбовця, провів дорозвідку навколишньої території і обрав місця для засідки.

Далі агент отримав від куратора з РФ координати схронів, з яких забрав автомат АК-74 і два споряджених магазини. Щоб приховати зброю під час пересування містом, кілер використовував сумку з подвійним дном.

Під час обшуків у затриманого вилучено автомат з боєприпасами та мобільний телефон, з якого він координував свої дії з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

