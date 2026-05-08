В ДБР розповіли, що за чотири місяці викрили схем на понад 7 млрд грн

У Державному бюро розслідувань розповіли, що за перші чотири місяці 2026 року викрили незаконних схем на понад 7 млрд гривень.

«Державне бюро розслідувань викриває зловживання з державними ресурсами та забезпечує відшкодування завданих збитків. Йдеться про протиправні дії посадовців, які мали б дбати про наповнення бюджету та раціональне використання державних коштів», – пояснили там.

За перші чотири місяці 2026 року задокументовані правопорушення, через які держава зазнала збитків на понад 7 млрд 125 млн гривень.

Сума виявленої неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти проваджень, перевищує 13 млн 816 тис. гривень.

Щоб відшкодувати збитки, слідчі арештували майно підозрюваних і обвинувачених на понад 494 млн грн. До державного бюджету вже повернули понад 341 млн грн.