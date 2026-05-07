Суспільство / Війна

Начальника військового складу підозрюють у втраті майна на 1 млн грн, - ДБР

Серед втраченого – прилади нічного бачення, медичні аптечки та інше оснащення, необхідне під час виконання бойових завдань.

Фото: ДБР

Повідомлено про підозру начальнику складу взводу забезпечення роти матеріального забезпечення однієї з військових частин на Миколаївщини, через дії якого втрачено військове майно на понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець неналежно виконував свої службові обов’язки щодо обліку, зберігання та контролю матеріальних цінностей, які призначені для забезпечення виконання бойових завдань.

Йдеться про майно служб ракетно-артилерійського озброєння, автомобільної служби, медичної служби та служби військової техніки. Серед втраченого – прилади нічного бачення, медичні аптечки та інше оснащення, необхідне військовослужбовцям безпосередньо під час виконання бойових завдань.

Начальнику складу повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків. 

