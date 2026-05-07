Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
На землях Чорнобильського заповідника незаконно вирощували зернові, – прокуратура

Йдеться про колишнього директора та власника приватного підприємства, а також ексголів двох сільрад Поліського району Київської області.

Фото: прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру підприємцям і колишнім посадовцям, яких підозрюють у незаконному використанні понад 190 гектарів земель Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника під агробізнес. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, фігуранти оформили право постійного користування трьома ділянками у Чорнобильській зоні на підставі підробленого рішення Поліської районної ради, якого фактично не існувало. Землі перевели у комунальну власність, а згодом передали приватному підприємству.

Слідство стверджує, що у 2020–2025 роках на цих радіаційно забруднених територіях без спеціальних дозволів вирощували пшеницю та кукурудзу. Правоохоронці вважають, що це могло становити загрозу для здоров’я людей.

Підозрюваним інкримінують використання підроблених документів і шахрайство в особливо великих розмірах. Прокуратура просить суд взяти їх під варту. Також до Господарського суду Київської області подано позов про повернення земель у державну власність. Суд уже відкрив провадження у справі.

