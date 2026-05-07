СБУ затримала у Харкові російського агента, який займався підпалами авто ЗСУ

СБУ затримала у Харкові ворожого поплічника, який на замовлення Росії займався підпалами авто ЗСУ. Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

На замовлення РФ зловмисник спалив два позашляховики Збройних Сил України у прифронтовому місті.

Як встановило розслідування, обидва авто проходили техобслуговування в обласному центрі після виконання бойових завдань на передовій.

За матеріалами справи, виконанням замовних підпалів займався місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав “легкі заробітки” у профільних Телеграм-каналах. В обмін на “швидкі підробітки” з РФ він погодився відслідковувати та знищувати військовий транспорт у Харкові.

Спочатку фігурант відстежив місце паркування службового пікапа ЗСУ та “погодив” його підпал з російським спецслужбістом. Після цього фігурант у темну пору доби підпалив авто за допомогою легкозаймистої суміші, яку зробив напередодні за інструкцією куратора з Росії. Весь процес загоряння він зафіксував на телефонну камеру для подальшого “звіту” рашистам.

За аналогічною схемою зловмисник знищив другий позашляховик українських військ і готувався продовжити серію підпалів авто Сил оборони.

Військова контррозвідка СБУ викрила зловмисника “по гарячих слідах” і затримала за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучено смартфон, на який він фотографував потенційні «цілі» та координував їхні підпали з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Комплексні заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.