До суду скерували справу командира російського взводу, причетного до катувань і вбивств 17 цивільних у Бучі

Окупанти вривалися до приватних будинків, виганяли людей на вулицю та розстрілювали їх біля власних домівок.

Слідчі поліції скерували до суду справу командира Росії, причетного до вбивства 17 цивільних у Бучі. Про це повідомили у Національній поліції.

Під час окупації Бучі у березні 2022 року військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ вбили 17 мирних мешканців у районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича та Набережної.

Серед загиблих – чоловіки, жінки та люди похилого віку. Частину потерпілих перед убивством катували, а деякі тіла окупанти намагалися спалити, щоб приховати сліди злочинів.

При цьому військовослужбовці Росії достеменно знали, що перед ними цивільні люди, які не брали участі у бойових діях та не становили жодної загрози. Попри це, командир віддавав підлеглим злочинні накази щодо жорстокого поводження з мирним населенням.

За даними слідства, окупанти вривалися до приватних будинків, виганяли людей на вулицю та розстрілювали їх біля власних домівок. Частина загиблих намагалася допомогти сусідам, інші – виходили з підвалів після обстрілів. Деяких цивільних перед убивством катували, а частину тіл російські військові намагалися знищити шляхом спалення.

Через дії окупаційних військ місцеві жителі тривалий час не могли поховати загиблих. Люди, які переховувалися у підвальних приміщеннях, знаходили тіла своїх родичів та сусідів уже після відступу російських військових із міста.

У межах досудового розслідування поліцейські провели масштабну роботу: огляди місць подій, допити свідків і потерпілих, судово-медичні експертизи та слідчі експерименти. Під час ексгумацій вилучили кулі, які ідентифікували як боєприпаси до стрілецької зброї, що перебувала на озброєнні військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

Усі 17 потерпілих були цивільними особами, не мали при собі зброї та не брали участі у бойових діях.

Встановлено, що накази на їх вбивство надавав 28-річний уродженець Московської області РФкомандир взводу 2-ї батальйонно-тактичної групи цього полку, пункт постійної дислокації якого розташований у Пскові.

Обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду за фактами відання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та у віданні наказу про порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисними вбивствами (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Встановити особу обвинуваченого та зібрати додаткові докази його причетності до воєнних злочинів вдалося, зокрема, завдяки інформації, наданій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

