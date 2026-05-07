Суд виправдав народного депутата, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині

Житомирський районний суд постановив визнати невинним та зняти звинувачення з народного депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка, який у 2023 році збив на трасі Київ-Чоп 18-річну дівчину, внаслідок чого вона отримала несумісні з життям травми.

Як пише "Українська правда", служителі Феміди назвали недостатніми аргументи обвинувачення щодо того, що смерть людини була спричинена невжиттям нардепом заходів екстреного гальмування після того, як жертва вчинила спробу перебігти проїжджу частину у недозволеному місті. Суд не погодився з висновками експертиз, які вказували на можливість уникнення зіткнення за умови вчасного реагування.

Ніколаєнко рухався з перевищенням швидкості: замість регламентованих 110 кілометрів на годину його Mercedes-Benz GLE-300D мчав понад 140. Свою провину у смертельній ДТП він не визнав.

Вирок було оголошено у квітні, прокуратура має право оскаржити його упродовж 30 днів.