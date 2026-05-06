Головне за середу, 6 травня: 120 боєзіткнень, наслідки удару по дитсадку в Сумах, погрози російського МЗС

Бойові дії на Донеччині, 120 бойових зіткнень, ворожі обстріли, повернення коштів, викрадених разом з інкасаторами Ощадбанку. Яким запам’ятається 1533-й день повномасштабної війни.

За уточненою інформацією, внаслідок російського удару по будівлі дитсадка у Сумах загинули дві його працівниці - жінки 48 та 45 років. Ще семеро людей постраждали, їм надали необхідну допомогу.

У лікарні залишається 52-річна жінка, яка отримала важчі поранення.

Під час ранкової атаки фіксували близько 10 ворожих БпЛА. Частину безпілотників Силам оборони вдалося знищити. Два безпілотники влучили у будівлю дошкільного закладу.

Сьогодні російські окупанти також завдали ракетного удару по території Попівської громади Сумської області.

Унаслідок ворожого удару постраждала 88-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 травня на фронті відбулося 120 ворожих атак.

На Покровському напрямку зафіксовано 25 бойових зіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 травня – в новині.

Від початку травня внаслідок російських атак по території України загинули щонайменше 70 цивільних, ще понад 500 людей дістали поранення, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

За даними місії, лише 5 травня під час масованої хвилі ударів загинули 28 людей, ще 194 отримали поранення. З початку місяця жертви серед цивільного населення зафіксовано у 14 областях України. За словами голови місії Даніель Белль, що особливе занепокоєння викликають як масштаби втрат серед цивільних, так і широка географія уражень за короткий проміжок часу.

Лише вчора, 5 травня, внаслідок влучання авіабомб у промисловому районі Запоріжжя загинули щонайменше 12 людей, ще 46 були поранені. Того ж дня авіаудари по Краматорську забрали життя щонайменше шести людей, 13 осіб отримали поранення.

У російському МЗС погрожують ударами у відповідь по центру Києва у випадку зриву Україною святкування 9 травня у Росії.

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова. За її словами, Росія направила всім акредитованим при МЗС дипломатичним установам заклик забезпечити евакуацію співробітників посольств у Києві.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявив, що Росія відповіла на пропозицію припинення вогню України тільки новими атаками, тому Україна буде діяти дзеркально. Із подальшими відповідями росіянам на полі бою визначатимуться залежно від ситуації вночі та завтра.

Другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії “Киришинефтеоргсинтез” у Ленінградській області зупинив роботу після атаки українських безпілотників, пише Reuters з посиланням на джерела в галузі.

За інформацією співрозмовників агентства, на підприємстві пошкоджено три з чотирьох установок первинної переробки нафти.

Українські дрони атакували російський НПЗ в ніч на 5 травня, після чого на території підприємства виникла пожежа.

Докладніше – в новині.

6 травня Угорщина повернула Україні кошти, викрадені разом з інкасаторами Ощадбанку.

Президент Володимир Зеленський назвав це важливим кроком в угорських відносинах. Вилучення коштів та золота з двох інкасаторських машин у Будапешті провели напередодні виборів, на яких правляча партія програла опозиційній “Тисі”.

“Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей”, – сказав Зеленський.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!