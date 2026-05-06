В МЗС Росії погрожують завдати ударів по центрах прийняття рішень у Києві

В російському МЗС погрожують ударами у відповідь по центру Києва, у випадку зриву Україною святкування 9 травня у Росії.
Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.
За її словами, Росія направила всім акредитованим при МЗС дипломатичним установам заклик забезпечити евакуацію співробітників посольств у Києві.
Володимир Зеленський заявив, що Росія відповіла на пропозицію припинення вогню України тільки новими атаками, тому Україна буде діяти дзеркально. Із подальшими відповідями росіянам на полі бою будуть визначатись залежно від ситуації вночі та завтра.
- Зеленський оголосив "режим тиші" опівночі середи у відповідь на заяву Кремля про зупинку бойових дій 8-9 травня. Президент наголосив, що людські життя важливіші за "свята".
- Росіяни не виконали умови режиму припинення вогню в перші ж хвилини доби.
- Станом на 10-ту годину ранку 6 травня російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші.