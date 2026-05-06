У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський обговорив зі Свириденко кадрові зміни в уряді

Також йшлося про перезавантаження державних підприємств. 

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єркою Юлією Свириденко кадрові питання. Найближчим часом Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів. 

У дописі в Telegram Зеленський сказав, що “важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів”. Він доручив оперативно провести і перезавантажити визначені державні підприємства. 

“Потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії «Ліси України», і в цілому галузь потребує нових підходів – більш сучасних, чистих і здатних підтримати доходи держави”, – сказав він.

Зеленський доручив Свириденко пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в “Енергоатомі”. Він очікує прискореного ообрання наглядовою радою нового керівника компанії.

“Окремо обговорили й роботу державних банків: потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей. Що стосується «Сенс Банк», уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований”, – прокоментував він.

“Сенс Банк”, як відомо, фігурував на плівках Міндіча, опублікованих УП. 

Які посади міністрів вакантні?

Станом на 6 травня в статусі міністрів немає в Мінцифри та в Мін'єсті. Мінцифри лишилося без повноцінного керівника у зв'язку з призначенням Михайла Федорова міністром оборони, а Мін'юст – у зв'язку з оголошенням підозри Герману Галущенку по справі "Мідас".

