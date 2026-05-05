Президента США Дональда Трампа в ефірі Salem News Channel запитали про його ставлення до Володимира Зеленського після того, як Україна надіслала Об'єднаним Арабським Еміратам антидроному допомогу.

“Ну, по-перше, у нас є чудові технології дронів і чудові засоби боротьби з ними. Знаєте, коли він [Зеленський] запропонував це... він непроста людина, він хитрий хлопець. І ми хочемо досягти врегулювання [у війні з Росією]. І знаєте, вони втрачають території, але це дається великою ціною як для Росії, так і для них. І мені подобається Зеленський. Я завжди з ним ладнав, окрім того одного моменту в Білому домі, який, на мою думку, був трохи агресивним з його боку, знаєте, в Овальному кабінеті. Я впевнений, ви, мабуть, пам'ятаєте це”, – сказав Трамп.