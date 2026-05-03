Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
ГоловнаПолітика

Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили співпрацю щодо дронів і ППО

Також ішлося про українську енергетику.

Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили співпрацю щодо дронів і ППО
зустріч Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гаром Стере у Єревані
Фото: скриншот

Володимир Зеленський у Єревані зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. 

Лідери обговорили своєчасне наповнення PURL, а також стратегічне партнерство, зокрема, drone deal і роботу над посиленням протиповітряної оборони, а також співпрацю на рівні приватного та державного секторів. «Окрему увагу приділили енергетичній підтримці України. Поінформував про наші потреби, зокрема щодо природного газу, на наступну зиму. Україна обовʼязково має увійти в неї підготовленою. Вдячний Норвегії та особисто Йонасу за готовність допомагати», - додав Зеленський.

  • Україна і Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників
  • За інформацією Міноборони, планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії, але всю продукцію, яку виготовлять у межах проєкту, передадуть Силам оборони України.
  • Днями стало відомо, що США хочуть виділити $100 млн на підтримку безпеки Чорнобильської АЕС, а Норвегія запланувала виділити 500 млн норвезьких крон.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies