Володимир Зеленський у Єревані зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Лідери обговорили своєчасне наповнення PURL, а також стратегічне партнерство, зокрема, drone deal і роботу над посиленням протиповітряної оборони, а також співпрацю на рівні приватного та державного секторів. «Окрему увагу приділили енергетичній підтримці України. Поінформував про наші потреби, зокрема щодо природного газу, на наступну зиму. Україна обовʼязково має увійти в неї підготовленою. Вдячний Норвегії та особисто Йонасу за готовність допомагати», - додав Зеленський.
- Україна і Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників.
- За інформацією Міноборони, планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії, але всю продукцію, яку виготовлять у межах проєкту, передадуть Силам оборони України.
- Днями стало відомо, що США хочуть виділити $100 млн на підтримку безпеки Чорнобильської АЕС, а Норвегія запланувала виділити 500 млн норвезьких крон.