Володимир Зеленський у Єревані зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Лідери обговорили своєчасне наповнення PURL, а також стратегічне партнерство, зокрема, drone deal і роботу над посиленням протиповітряної оборони, а також співпрацю на рівні приватного та державного секторів. «Окрему увагу приділили енергетичній підтримці України. Поінформував про наші потреби, зокрема щодо природного газу, на наступну зиму. Україна обовʼязково має увійти в неї підготовленою. Вдячний Норвегії та особисто Йонасу за готовність допомагати», - додав Зеленський.