Політика

Рада утворила ТСК з питань взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ

Таким чином будуть реалізовувати стратегію безпеки України через підтримку деімперіалізації РФ.

Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 30 квітня, Верховна Рада утворила Тимчасову спеціальну комісію з питань взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ (проєкт постанови № 15184.

“За” проголосував 261 народний депутат.

ТСК сприятиме формуванню комплексної стратегії безпеки України через підтримку деімперіалізації Російської Федерації.

Здіно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, Україна наразі не має цілісної стратегії щодо післявоєнної Росії та внутрішніх процесів у ній, хоча ці процеси прямо впливають на безпеку України. Комісія має стати центром напрацювання такої політики — з урахуванням безпекових, зовнішньополітичних, гуманітарних та інших аспектів, а також через взаємодію з національними рухами в самій РФ.

Для цього комісія готуватиме пропозиції, законопроєкти та рекомендації для парламенту, налагоджуватиме контакти з іноземними партнерами і науковими установами, а також формуватиме бачення законодавства у цій сфері. Передбачається, що до її складу увійдуть 20 народних депутатів за принципом пропорційного представництва фракцій.

﻿
