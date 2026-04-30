Уряд скерував ще 2 млрд гривень на програму єВідновлення

Уряд ухвалив рішення про виділення додаткових 2 млрд гривень на програму єВідновлення.

Про це повідомила пресслужба міністерства розвитку громад та територій України. Кошти виділяють із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії і і спрямують для виплати компенсацій громадянам на відновлення пошкодженого житла.

За словами профільного міністра Олексія Кулеби, всього було пошкоджено понад 3 мільйони домогосподарств. Це близько 14% усього житлового фонду країни. Він сказав, що завдяки виділеним грошам ще 20 тисяч родин отримають компенсацію за пошкоджене житло.

Фінансування розподілено за двома категоріями ремонтів.

Перша категорія – ремонти категорії А (до 200 тис. грн на об’єкт). На цю категорію виділено 1,3 млрд грн. Йдеться про незначні пошкодження житла.

Друга категорія – ремонти категорії Б. Тут сума компенсації є більшою і залежить від типу житла (350 тис. грн для квартир, 500 тис. грн для приватних будинків). На цю категорію скерували 0,7 млрд грн.

Рішення про додаткові гроші для програми ухвалили зростаючу потребу у фінансуванні. У державному бюджеті на 2026 рік на ці цілі передбачено 1,2 млрд грн, однак майже весь наявний ресурс уже використаний. Станом на кінець квітня потреба у виплатах перевищує 500 млн грн і продовжує зростати через нові пошкодження житла.

Наразі майже 139 000 родин вже отримали виплати за пошкоджене житло на загальну суму 13,5 млрд грн. Загалом подано понад 212 тисяч заяв. Середній розмір компенсації становить близько 70 100 грн для ремонтів категорії А та близько 341 600 грн – для більш складних відновлювальних робіт.