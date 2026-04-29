Державна служба статистики оприлюднила оновлені дані щодо ситуації на ринку праці за березень цього року.

Як повідомила пресслужба Держстату, середня заробітна плата в Україні зросла на 7,2% порівняно з лютим, сягнувши позначки 30 356 грн.

Попри загальне зростання, між регіонами та галузями економіки зберігається значний розрив у рівні доходів населення.

Традиційним лідером за рівнем оплати праці залишається Київ, де середня зарплата становить 49 381 грн, тоді як у Київській області цей показник зафіксовано на рівні 29 997 грн. Найнижчі зарплати отримують жителі Кіровоградської та Чернівецької областей, де виплати ледь перевищують 21 300 грн.

Оплата праці за видами економічної діяльності:

найвища – інформація та телекомунікації: 85 673 грн;

найнижча – освіта: 19 394 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 квітня становила 3,6 млрд грн.