У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Україна підписала із ЄБРР Меморандум про залучення гранту на 54 млн євро для Укрзалізниці

Кошти підуть на безбар’єрність, розвиток власної генерації та створення УЗ Академії.

Україна підписала із ЄБРР Меморандум про залучення гранту на 54 млн євро для Укрзалізниці
Підписання Меморандуму про залучення грантового фінансування для Укрзалізниці.
Фото: Телеграм Олексія Кулеби

Україна підписала із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) Меморандум про залучення гранту на 54 млн євро на розвиток Укрзалізниці. 

«Сьогодні у Києві під час зустрічі з Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо підписали Меморандум про залучення грантового фінансування для Укрзалізниці», – написав у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

Йдеться про 54 млн євро у межах спільного проєкту з ЄС та ЄБРР. 

Фінансування спрямують на три напрямки:

  • 10 млн євро скерують на безбар’єрність: модернізацію вокзалів, нові ліфти, ескалатори, доступні платформи і зрозумілу навігацію. Почнуть із ключових станцій – Києва та Львова. 

Зокрема, на Центральному залізничному вокзалі в Києві буде встановлено ліфти та ескалатори на другій та сьомій платформах. На другій платформі роботи зі створення безбар’єрного простору вже тривають. Також кошти спрямують на розвиток інклюзивності вокзалу у Львові та впровадження зрозумілої візуальної навігації на ключових вокзалах країни

  • 41 млн євро піде на розвиток власної генерації: закупівлю газопоршневих установок потужністю 75 МВт. Це дасть можливість Укрзалізниці працювати навіть під час атак на енергосистему, забезпечувати стабільні перевезення і зменшувати навантаження на енергомережу. Це частина більшого проєкту з ЄБРР загальним обсягом до 245 млн євро, який передбачає розвиток розподіленої генерації для УЗ. 

Кошти буде спрямовано на закупівлю газопоршневих електростанцій загальною потужністю 75 МВт. Це дозволить Укрзалізниці підвищити енергонезалежність, забезпечити стабільну роботу під час блекаутів, зменшити використання резервних тепловозів і витрати пального, а також підвищити загальну енергоефективність. Реалізація проєкту вже розпочалася.

  • А 3 млн євро спрямують на створення УЗ Академії. Йдеться про сучасну систему підготовки кадрів, нові управлінські підходи та окремі програми для ветеранів. 

26 квітня Україна підписала угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту (захисної споруди) на Чорнобильської АЕС.

Читайте також
