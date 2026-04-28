Україна підписала із ЄБРР Меморандум про залучення гранту на 54 млн євро для Укрзалізниці

Україна підписала із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) Меморандум про залучення гранту на 54 млн євро на розвиток Укрзалізниці.

«Сьогодні у Києві під час зустрічі з Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо підписали Меморандум про залучення грантового фінансування для Укрзалізниці», – написав у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Йдеться про 54 млн євро у межах спільного проєкту з ЄС та ЄБРР.

Фінансування спрямують на три напрямки:

10 млн євро скерують на безбар’єрність: модернізацію вокзалів, нові ліфти, ескалатори, доступні платформи і зрозумілу навігацію. Почнуть із ключових станцій – Києва та Львова.

Зокрема, на Центральному залізничному вокзалі в Києві буде встановлено ліфти та ескалатори на другій та сьомій платформах. На другій платформі роботи зі створення безбар’єрного простору вже тривають. Також кошти спрямують на розвиток інклюзивності вокзалу у Львові та впровадження зрозумілої візуальної навігації на ключових вокзалах країни

41 млн євро піде на розвиток власної генерації: закупівлю газопоршневих установок потужністю 75 МВт. Це дасть можливість Укрзалізниці працювати навіть під час атак на енергосистему, забезпечувати стабільні перевезення і зменшувати навантаження на енергомережу. Це частина більшого проєкту з ЄБРР загальним обсягом до 245 млн євро, який передбачає розвиток розподіленої генерації для УЗ.

Кошти буде спрямовано на закупівлю газопоршневих електростанцій загальною потужністю 75 МВт. Це дозволить Укрзалізниці підвищити енергонезалежність, забезпечити стабільну роботу під час блекаутів, зменшити використання резервних тепловозів і витрати пального, а також підвищити загальну енергоефективність. Реалізація проєкту вже розпочалася.

А 3 млн євро спрямують на створення УЗ Академії. Йдеться про сучасну систему підготовки кадрів, нові управлінські підходи та окремі програми для ветеранів.

26 квітня Україна підписала угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту (захисної споруди) на Чорнобильської АЕС.