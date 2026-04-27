​Аграрії на прифронтових територіях отримуватимуть до 40% компенсації за купівлю вітчизняної техніки

На реалізацію програми у держбюджеті на 2026 рік закладено 1,8 млрд грн.

Агровиробники, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій, зможуть отримати до 40% компенсації вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Всеукраїнської аграрної ради. 

Зазначаєтьясся, що Кабінет міністрів постановою №443 від 3 квітня 2026 року оновив порядок використання бюджетних коштів за цією програмою. 

Відтепер претендувати на 40% відшкодування можуть господарства, не менше 80% земель яких розташовано на прифронтових територіях, а саме підприємство зареєстроване там на дату подання заявки. Для решти агровиробників ставка компенсації залишається незмінною – 25%.

"Окремо постановою вдосконалено підхід до визначення української складової у виробництві техніки. Це має розширити можливості для вітчизняних виробників та збільшити перелік доступної для компенсації техніки", – зазначається у роз’ясненні ВАР.

На реалізацію програми у держбюджеті на 2026 рік закладено 1,8 млрд грн. В офіційному переліку Мінекономіки вже значиться 14425 позицій від 166 українських заводів. Для отримання виплат аграрію потрібно обрати техніку з цього списку та подати заявку через уповноважений банк.

