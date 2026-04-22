Вона має спростити аграріям доступ до практичних порад, навчальних матеріалів, аналітики та консультацій.

В Україні запустили державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System). Про це повідомляє Мінекономіки.

Платформа працює як єдина база інформації для фермерів і об’єднує агровиробників, науковців, дорадників, бізнес і державні установи. Це має скоротити час від появи нових рішень до їх використання на практиці.

Наразі на AKIS уже доступні понад 260 матеріалів. Також на платформі є форум для обміну досвідом і обговорення проблем.

AKIS інтегрована з Державним аграрним реєстром, тому зареєстровані користувачі можуть заходити без додаткової реєстрації.