Економіка, Держава

В Україні запустили державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій AKIS

Вона має спростити аграріям доступ до практичних порад, навчальних матеріалів, аналітики та консультацій.

Фото: Мінекономіки

В Україні запустили державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System). Про це повідомляє Мінекономіки. 

Платформа працює як єдина база інформації для фермерів і об’єднує агровиробників, науковців, дорадників, бізнес і державні установи. Це має скоротити час від появи нових рішень до їх використання на практиці.

Наразі на AKIS уже доступні понад 260 матеріалів. Також на платформі є форум для обміну досвідом і обговорення проблем.

AKIS інтегрована з Державним аграрним реєстром, тому зареєстровані користувачі можуть заходити без додаткової реєстрації.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies