В Україні запустили державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System). Про це повідомляє Мінекономіки.
Платформа працює як єдина база інформації для фермерів і об’єднує агровиробників, науковців, дорадників, бізнес і державні установи. Це має скоротити час від появи нових рішень до їх використання на практиці.
Наразі на AKIS уже доступні понад 260 матеріалів. Також на платформі є форум для обміну досвідом і обговорення проблем.
AKIS інтегрована з Державним аграрним реєстром, тому зареєстровані користувачі можуть заходити без додаткової реєстрації.