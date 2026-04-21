ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський підписав закон про об’єднання українського і європейського енергоринків

Це також дає Україні можливість отримати 500 млн євро в межах європейської програми Ukraine Facility.

Фото: Міністерство енергетики України

Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики».

Як повідомило Укренерго, ідеться про об’єднання українського і європейського енергоринків.

У компанії зауважили, що на практиці тепер будуть запроваджені механізми міждержавного балансування генерації та споживання електроенергії (зокрема – через європейські балансуючі платформи). Це є важливим чинником підвищення надійності роботи як для Укренерго, так і для операторів систем передачі країн ЄС.

Відповідно до закону, Укренерго отримає можливість обміну та/або спільного використання резервів з іншими європейськими операторами, а це посилить спільну енергетичну стійкість.

Також документ передбачає розширення можливостей участі споживачів у ринку електричної енергії та розвиток розподіленої генерації, зокрема – через агрегацію і реагування попиту.

Закон врегулює правові засади сполучення ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з відповідними сегментами енергоринку ЄС. 

Укренерго додало, що також врегулювали правила призначення номінованих операторів ринку електричної енергії (NEMO) у конкурентній моделі.

Ухвалення нового закону дає Україні можливість отримати 500 млн євро в межах європейської програми Ukraine Facility.

  • Україна приєдналася до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E ще у березні 2022 року. Цей крок дозволив Києву не лише отримувати аварійну допомогу у критичні моменти, а й розпочати комерційний експорт та імпорт електроенергії.
  • У лютому 2024-го з'явилося рішення ENTSO-E щодо збільшення потужності для імпорту електроенергії з Європи до України. Це було критично важливо для стабілізації системи під час масованих обстрілів. Об'єднання ринків дало змогу нашій державі купувати ресурс у європейських постачальників за ринковими правилами, що посилило конкуренцію та прозорість.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies