Це також дає Україні можливість отримати 500 млн євро в межах європейської програми Ukraine Facility.

Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики».

Як повідомило Укренерго, ідеться про об’єднання українського і європейського енергоринків.

У компанії зауважили, що на практиці тепер будуть запроваджені механізми міждержавного балансування генерації та споживання електроенергії (зокрема – через європейські балансуючі платформи). Це є важливим чинником підвищення надійності роботи як для Укренерго, так і для операторів систем передачі країн ЄС.

Відповідно до закону, Укренерго отримає можливість обміну та/або спільного використання резервів з іншими європейськими операторами, а це посилить спільну енергетичну стійкість.

Також документ передбачає розширення можливостей участі споживачів у ринку електричної енергії та розвиток розподіленої генерації, зокрема – через агрегацію і реагування попиту.

Закон врегулює правові засади сполучення ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з відповідними сегментами енергоринку ЄС.

Укренерго додало, що також врегулювали правила призначення номінованих операторів ринку електричної енергії (NEMO) у конкурентній моделі.

Ухвалення нового закону дає Україні можливість отримати 500 млн євро в межах європейської програми Ukraine Facility.