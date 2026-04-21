Міністр соцполітики: в Україні зростає кількість людей, для яких соціальні виплати є єдиним доходом

Також значна кількість людей заробляють лише на їжу, ліки і житло. 

Міністр праці та соціальної політики України Денис Улютін
Фото: Зоряна Стельмах

В Україні зростає кількість сімей, що складається з однієї людини старшого віку або одного дорослого і дитини або кількох. Це сім’ї дуже вразливі до будь-якої зміни і втрати доходу.

Друга частина сімей – де є двоє працездатних дорослих, але працює лише один, а другий займається доглядовою функцією за людиною, яка на утриманні. Про це міністр соцполітики Денис Улютін повідомив на організованому LB та EFI Group заході “Українське суспільство 2026: демографія, міграція, ринок праці”.

“Це велика втрата з точки зору ринку праці”, – прокоментував міністр. 

Третя категорія сімей – де майже весь дохід іде на їжу, житло і ліки. У них майже не лишається доходів для саморозвитку, освіти, перекваліфікації. Ця категорія уже велика і продовжує зростати. 

Четверта, теж зростаюча категорія – та, де соціальні виплати є єдиним джерелом, основним джерелом доходу.

Очікується, що до України за перший рік після завершення повномасштабної війни повернуться 2 млн людей, але невідомо, скільки виїде після відкриття кордонів.

Міністр вважає, що для підтримки тих, хто повертатиметься, державі потрібно розглядати підтримку громад, а не індивідуальну. 

Він зазначив, що рішення відкрити виїзд юнаків 18-23 років за кордон не було “спонтанним”. До цього дітей вивозили в віці 16 років, це означало, що швидкість асиміляції для них була значно швидшою, ніж для тих, хто виїхав в пізнішому віці. Улютін вважає, що юнаки, які виїхали, повертатимуться.

