Центр єдності українців у Берліні прийняв перших відвідувачів. Про це розповіла заступник vіністра соціальної політики, сімʼї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська в ефірі українського радіо в Німеччині tremBEATS.fm.

Вона нагадала, що в Центрі єдності можна отримати широкий спектр консультацій, інформацію про можливості в Німеччині та Україні, а також долучитися до освітніх і культурних заходів. Відкриття Центру є результатом спільної роботи урядів України та Німеччини і важливим кроком у розвитку співпраці між державами та підтримці українців за кордоном.

«Ми вдячні уряду Німеччини, зокрема Федеральному міністерству внутрішніх справ ФРН, за надане приміщення та сприяння у роботі Центру єдності в Берліні. У країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають понад 4,3 мільйона наших громадян, і ми маємо зберігати з ними зв’язок та надавати достовірну інформацію, яка допоможе ухвалювати поінформовані рішення щодо повернення. Відкриття Центру єдності в Берліні – це важливий крок у цьому напрямі», – зазначила Ілона Гавронська.

Заступник міністра підкреслила, що Unity Hub Berlin відкритий для українських організацій, які можуть проводити тут власні заходи, презентації та ініціативи.

«Це простір, де можна об’єднуватися, будувати соціальні зв’язки і відчувати зв’язок з домом. Водночас це можливість побачити, що Україна – це не лише про війну, а й про розвиток і майбутнє», – додала Ілона Гавронська.

До роботи Центру долучилися міжнародні та українські партнери, які забезпечують широкий спектр послуг. Зокрема, Пенсійний фонд України надає консультації з питань пенсій, житлових субсидій, пільг та соціальної допомоги, УВКБ ООН – консультування для тих, хто повертається в Україну, Український консультаційний центр ICMPD – практичну допомогу з перебування в Німеччині, передконсульску підготовку у співпраці з українським консульством.

Крім того, паспортний сервіс ДП «Документ» консультує щодо послуг з оформлення документів, а представники центрів життєстійкості – щодо послуг центрів, які можна отримати в Україні. Також у Центрі працює Tech IT Hub, який стане майданчиком, що представлятиме ІТ-індустрію України, демонструватиме сучасні технології, освітні можливості та перспективи працевлаштування. Цей напрям підтримують Diia City Union та Харківський ІТ Кластер.

Адміністрування Центру єдності в Берліні здійснює ТОВ «Агенція національної єдності». Наразі Центр працює у тестовому режимі з понеділка по суботу з 10:00 до 20:00, а стежете за оновленнями його роботи можна на офіційній Facebook-сторінці.