ГоловнаСвіт

Мадяр анонсував перенесення канцелярії прем’єра

Офіс розташовуватиметься у одній із будівель міністерств поблизу парламенту.

Будинок парламенту у Будапешті
Фото: EPA/UPG

Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що після вступу на посаду перенесе офіс прем’єра в Будапешті.

Як пише Politico, про це він повідомив у соцмережі Х. 

«За уряду “Тиси” канцелярія прем’єр-міністра не розміщуватиметься в Кармелітському палаці в районі Замкової гори, який для себе облаштував Віктор Орбан, а в одній із будівель міністерств поблизу парламенту», — написав Мадяр.

Бароковий Кармелітський монастир у Буді, на західному березі Дунаю, історично був католицьким монастирем, згодом – театром, а у 2019 році його переобладнали під офіс прем’єра Орбана. 

За повідомленнями, це коштувало понад €50 млн. Будівля угорського парламенту, одна з найвідоміших пам’яток Будапешта, розташована на східному березі річки.

Видання зазначає, що цей крок є ще однією спробою Мадяра дистанціюватися від свого попередника. Раніше він виступив на державному телебаченні, пов’язаному з Орбаном, і заявив про намір призупинити його роботу. В інтерв’ю в середу Мадяр назвав мовника «фабрикою брехні» та пообіцяв «негайно зупинити поширення неправдивих новин».

Партія Мадяра «Тиса» здобула перемогу на парламентських виборах у неділю. Очікується, що парламент затвердить його на посаді прем’єр-міністра на початку травня.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies