Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що після вступу на посаду перенесе офіс прем’єра в Будапешті.

Як пише Politico, про це він повідомив у соцмережі Х.

«За уряду “Тиси” канцелярія прем’єр-міністра не розміщуватиметься в Кармелітському палаці в районі Замкової гори, який для себе облаштував Віктор Орбан, а в одній із будівель міністерств поблизу парламенту», — написав Мадяр.

Under the TISZA government, the Prime Minister’s Office will not be based in the Carmelite Palace in the Castle District, which Viktor Orbán had set up for himself, but in one of the ministry buildings near Parliament. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 16, 2026

Бароковий Кармелітський монастир у Буді, на західному березі Дунаю, історично був католицьким монастирем, згодом – театром, а у 2019 році його переобладнали під офіс прем’єра Орбана.

За повідомленнями, це коштувало понад €50 млн. Будівля угорського парламенту, одна з найвідоміших пам’яток Будапешта, розташована на східному березі річки.

Видання зазначає, що цей крок є ще однією спробою Мадяра дистанціюватися від свого попередника. Раніше він виступив на державному телебаченні, пов’язаному з Орбаном, і заявив про намір призупинити його роботу. В інтерв’ю в середу Мадяр назвав мовника «фабрикою брехні» та пообіцяв «негайно зупинити поширення неправдивих новин».

Партія Мадяра «Тиса» здобула перемогу на парламентських виборах у неділю. Очікується, що парламент затвердить його на посаді прем’єр-міністра на початку травня.