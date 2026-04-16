Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Демократи у Конгресі вимагають імпічменту голови Пентагону

Проти Піта Геґсета висунули шість звинувачень для відсторонення від посади.

Демократи у Конгресі вимагають імпічменту голови Пентагону
Міністр війни США Піт Геґсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

Група конгресменів з Демократичної партії подала на розгляд Палати представників проєкт резолюції щодо оголошення імпічменту міністру війни Сполучених Штатів Піту Геґсету.

Як пише The Guardian, звинувачення на адресу урядовця викладені у шести пунктах. Голові Пентагону закидають воєнні злочини, зокрема удар по школі в Ірані, внаслідок якого загинули 160 дітей, а також атаки на цивільні судна у Карибському морі та Тихому океані.

Геґсету також інкримінують поширення конфіденційної інформації у приватних повідомленнях, спроби приховати дані про цивільні жертви під час операцій у Венесуелі та Ірані, перешкоджання діяльності сенатора Марка Келлі, який нагадав військовим про можливість не виконувати злочинні накази, і дискримінацію у війську, з якого Пентагон прибрав трансгендерних людей.

Конгресмени назвали Геґсета загрозою національній безпеці та порушником клятви, яку він давав на конституції США.

 

Читайте також
