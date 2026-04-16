Демократи у Конгресі вимагають імпічменту голови Пентагону

Проти Піта Геґсета висунули шість звинувачень для відсторонення від посади.

Група конгресменів з Демократичної партії подала на розгляд Палати представників проєкт резолюції щодо оголошення імпічменту міністру війни Сполучених Штатів Піту Геґсету.

Як пише The Guardian, звинувачення на адресу урядовця викладені у шести пунктах. Голові Пентагону закидають воєнні злочини, зокрема удар по школі в Ірані, внаслідок якого загинули 160 дітей, а також атаки на цивільні судна у Карибському морі та Тихому океані.

Геґсету також інкримінують поширення конфіденційної інформації у приватних повідомленнях, спроби приховати дані про цивільні жертви під час операцій у Венесуелі та Ірані, перешкоджання діяльності сенатора Марка Келлі, який нагадав військовим про можливість не виконувати злочинні накази, і дискримінацію у війську, з якого Пентагон прибрав трансгендерних людей.

Конгресмени назвали Геґсета загрозою національній безпеці та порушником клятви, яку він давав на конституції США.