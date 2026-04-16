У Туреччині знову сталася стрілянина у школі, 9 людей загинули

На півдні Туреччини стався вже другий за останні два дні інцидент з використанням зброї у навчальному закладі. У регіоні Караманмарас нападник вбив у школі 9 людей.

Як пише BBC, міністр внутрішніх справ Мустафа Джіфджі повідомив, що жертвами стрільця стали 8 учнів та 1 вчитель. 13 людей зазнали вогнепальних поранень. 14-річний нападник був ліквідований.

У хлопця було з собою одразу 5 одиниць зброї і набої до них. Попередньо він був сином поліцейського, який перебуває у відставці. Мотив нападу наразі залишається невідомим.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у соцмережах висловив побажання якомога швидкого одужання вчителям та дітям.