Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
У школах на окупованих територіях Херсонщини постійно перебувають озброєні російські військові

У школах на окупованих територіях Херсонської області постійно перебувають озброєні військові та “росгвардійці” у балаклавах.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У публічних заявах так звані “психологи” стверджують, що учні відчувають тривогу, апатію та не хочуть відвідувати школу. Представники окупаційної влади намагаються пояснити це погіршення психологічного стану дітей “наслідками надзвичайних подій”. 

У ЦНС зазначають, що реальна причина зовсім інша. Російські силові структури, зокрема “Росгвардія”, постійно перебувають у школах, відвідуючи заняття та контролюючи навчальний процес. Озброєні військові у формі та балаклавах фактично створюють атмосферу страху, в якій діти змушені навчатися.

“Така присутність перетворює освітній процес на контрольований простір, де будь-яка активність учнів або вчителів перебуває під наглядом. Формально це подають як “заходи безпеки”, однак фактично йдеться про постійний тиск і спроби контролю над середовищем”, – підкреслюють у Центрі.

Попри публічне визнання проблем із психологічним станом дітей, окупаційна влада не усуває її причини. Навпаки, практика присутності озброєних силовиків у школах продовжується.

Читайте також
