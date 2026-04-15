У школах на окупованих територіях Херсонщини постійно перебувають озброєні російські військові

У школах на окупованих територіях Херсонської області постійно перебувають озброєні військові та “росгвардійці” у балаклавах.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У публічних заявах так звані “психологи” стверджують, що учні відчувають тривогу, апатію та не хочуть відвідувати школу. Представники окупаційної влади намагаються пояснити це погіршення психологічного стану дітей “наслідками надзвичайних подій”.

У ЦНС зазначають, що реальна причина зовсім інша. Російські силові структури, зокрема “Росгвардія”, постійно перебувають у школах, відвідуючи заняття та контролюючи навчальний процес. Озброєні військові у формі та балаклавах фактично створюють атмосферу страху, в якій діти змушені навчатися.

“Така присутність перетворює освітній процес на контрольований простір, де будь-яка активність учнів або вчителів перебуває під наглядом. Формально це подають як “заходи безпеки”, однак фактично йдеться про постійний тиск і спроби контролю над середовищем”, – підкреслюють у Центрі.

Попри публічне визнання проблем із психологічним станом дітей, окупаційна влада не усуває її причини. Навпаки, практика присутності озброєних силовиків у школах продовжується.