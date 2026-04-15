Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
На Донеччині затримали завуча школи, яка коригувала удари по Краматорську

Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

На Донеччині затримали завуча школи, яка коригувала удари по Краматорську
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині інформаторку ФСБ Росії. Нею виявилась заступниця директора місцевої школи, яка коригувала ракетно-дронові атаки росіян по Краматорську.

Про це повідомляє пресцентр СБУ

Як встановило розслідування, жінка потрапила до уваги російської спецслужби, коли їздила в Білорусь на початку повномасштабної війни. Улітку минулого року ФСБ "активувала" з нею співпрацю і доручила відстежувати локації Сил оборони.

Для виконання завдання ворога фігурантка обходила місто та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ. Крім цього, жінка намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов.

Зібрану інформацію через месенджер вона передавала куратору з Росії у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій потенційних "цілей".

Співробітники СБУ затримали її за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій українських військ. Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили зрадниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

