За добу ворог вдарив по 19 містах та селах Харківщини, є поранені

Російська армія застосувала по області керовані авіаційні бомби та безпілотники різного типу.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і ще 18 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

У місті Дергачі постраждали чоловіки 42, 43 і 46 років. У селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади постраждали 37-річний чоловік і 74-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Київський та Основ’янський райони Харкова.

Ворог застосовував по Харківщині 14 керованих авіаційних бомб, 12 БпЛА “Герань-2”, дрон типу “Ланцет”, чотири БпЛА типу “Молнія”, чотири fpv-дрони та 17 БпЛА невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 3 приватні будинки, нежитлове приміщення;

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Кленове), електромережі (с. Сковородинівка);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Борівське), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Гроза);

у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство, 2 автомобілі (м. Дергачі), цивільне підприємство, 7 автомобілів (с. Черкаська Лозова), цивільне підприємство (м. Мерефа);

у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (сел. Печеніги), залізничну інфраструктуру (с. Залізничне).

Вчора повідомлялося, що окупанти спрямували шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі.