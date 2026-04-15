Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 313 970 військових. 

Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 313 970 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 313 970 (+1 010) осіб
  • танків – 11 864 (+1) 
  • бойових броньованих машин – 24 390 (+1) 
  • артилерійських систем – 40 003 (+50) 
  • РСЗВ – 1 736 (+4) 
  • засоби ППО – 1 346 (+0) 
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 239 241 (+1 388) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 89 553 (+253) од.
  • спеціальна техніка – 4 125 (+2) од.

Дані уточнюються.

