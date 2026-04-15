За минулу добу Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 313 970 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 313 970 (+1 010) осіб
- танків – 11 864 (+1)
- бойових броньованих машин – 24 390 (+1)
- артилерійських систем – 40 003 (+50)
- РСЗВ – 1 736 (+4)
- засоби ППО – 1 346 (+0)
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 239 241 (+1 388) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 553 (+253) од.
- спеціальна техніка – 4 125 (+2) од.
Дані уточнюються.