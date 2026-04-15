Внаслідок нічної атаки є влучання 3 балістичних ракет і 13 дронів

У ніч на 15 квітня, починаючи з 18:00, Росія атакувала трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Дронами била з окупованого Криму і російських напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 250 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 07:00, ППО знешкодила 309 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

“Зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих сьогодні міст – Дніпро, де ворог атакував центральну частину. Постраждала одна людина, новобудови і адмінбудівля.