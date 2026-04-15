Україна закликала членів Міжнародної морської організації посилити контроль за тіньовим флотом РФ

Російський тіньовий флот налічує понад 1500 танкерів і допомагає РФ експортувати енергоресурси в обхід санкцій.

Фото: Facebook/International Maritime Organization - IMO

У Лондоні, в штаб-квартирі Міжнародної морської організації (ІМО) відбувся захід, присвячений протидії тіньовому флоту та посиленню безпеки міжнародного судноплавства.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Захід ініціювала Україна. Заступник Міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба розповів про загрози, які становить тіньовий флот РФ, що використовується для обходу міжнародних санкцій та фінансування війни. 

За наявними оцінками, тіньовий флот Росії налічує понад 1500 танкерів і відіграє ключову роль у забезпеченні експорту енергоресурсів в обхід санкцій.

"Діяльність тіньового флоту грубо порушує норми міжнародного морського права, підриває санкційний режим і створює серйозні ризики для морської безпеки, зокрема через підвищену ймовірність аварій, екологічних катастроф та відсутність прозорості у власності й управлінні суднами", - йдеться в доповіді українського представника.

Україна закликала держави-члени IMO:

  • посилити контроль за суднами, що діють поза правовим полем;
  • перевіряти та затримувати судна без належної реєстрації або страхування;
  • розширити санкції на весь ланцюг причетних осіб, компаній та сервісів;
  • усунути правові прогалини у рамках IMO, які дозволяють функціонування тіньового флоту.

Презентацію підготували та представили у координації з Великою Британією та Панамою. Панама володіє одним із найбільших суднових реєстрів світу, що охоплює близько 20% світового флоту, а Велика Британія відіграє провідну роль у сфері санкційної політики та протидії їх обходу.

  • Британія перехоплюватиме танкери російського "тіньового флоту". Прем'єр дав дозвіл морським силам країни підійматися на борт суден.
﻿
