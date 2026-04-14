ГоловнаПолітика

Зеленський підписав закон ратифікацію угоди із ЄІБ на €134 млн

Ці гроші підуть на ремонт доріг.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди із Європейським інвестиційним банком на 134 млн євро.

Про це йдеться у картці законопроєкту №4822-ІХ.

Документ підписаний 14 квітня. 

Головна його мета – дозволити реалізацію проєкту з покращення автомобільних доріг у межах ініціативи ЄС «Шляхи солідарності».

Йдеться про фінансову угоду, за якою Європейський інвестиційний банк надасть Україні позику в розмірі 134 млн євро. Ці кошти планують використати для ремонту й розвитку ключових доріг, особливо тих, що важливі для експорту. Також гроші підуть на відновлення пошкодженої дорожньої інфраструктури, покращення пунктів пропуску на кордоні та залучення експертів для контролю робіт.

Основна ідея проєкту – відновити транспортну мережу та забезпечити нормальне сполучення з країнами ЄС, зокрема Польщею та Румунією. Це допоможе налагодити логістику, зміцнити економіку та пришвидшити відновлення України.

У результаті очікується три ключові ефекти: відновлення важливих транспортних зв’язків, підвищення стійкості логістики та підтримка загального відновлення країни.

