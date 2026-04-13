Петер Мадяр анонсував масштабні зміни в Угорщині

Він закликав президента країни, вищих суддів і генерального прокурора подати у відставку.

Петер Мадяр під час промови у Будапешті

Петер Мадяр, лідер опозиційної партії Угорщини «Тиса», яка перемогла на вчорашніх виборах, закликав до масштабних змін в країні.

Про це пише Bloomberg.

Під час вчорашньої промови перед прихильниками він заявив, що переконлива перемога його партії «Тиса» дає йому право на ліквідацію системи Віктора Орбана та повернення Угорщини до європейського політичного простору.

Під час виступу у Будапешті він закликав президента країни, вищих суддів і генерального прокурора подати у відставку, заявивши, що вони поставили політичну лояльність до системи Орбана вище за обов’язки своїх посад.

«Ті, хто зрадив країну, мають нести відповідальність», – сказав він і пообіцяв «звільнити Угорщину і повернути нашу країну».

Мадяр заявив, що Угорщина знову стане «сильним союзником» у ЄС і НАТО, а також працюватиме над покращенням відносин із ключовими партнерами, зокрема Німеччиною та Польщею.

Він також пообіцяв запровадити обмеження на два терміни для прем’єр-міністра, що унеможливить повернення Орбана до влади, оскільки той уже обіймав цю посаду кілька разів.

Майбутній прем’єр заявив, що притягне до відповідальності високопосадовців за корупцію та зв’язки між владою і великим бізнесом, що, за оцінками, призвело до формування нового класу політично пов’язаних багатіїв.

Він планує покращити відносини з ЄС, послабити зв’язки з Росією, зокрема переглянути розширення атомної електростанції «Пакш», яке реалізується за участю російської компанії «Росатом».

Водночас відмова від російських енергоносіїв, за його словами, буде поступовою і триватиме до наступного десятиліття, попри плани ЄС швидше скоротити енергетичну залежність від Москви.

Очікується, що відставка Орбана відкриє шлях до розблокування близько 90 млрд євро допомоги для України.

Водночас новий уряд успадкує серйозні економічні проблеми, включно з бюджетним дефіцитом і наслідками передвиборчих витрат. Мадяру доведеться швидко стабілізувати фінанси, щоб уникнути погіршення кредитного рейтингу країни.

Дві третини місць у парламенті дозволять Мадяру ухвалити ключові реформи, необхідні для отримання понад 20 млрд доларів заморожених коштів ЄС, зокрема антикорупційні заходи, співпрацю з європейською прокуратурою та відновлення свободи медіа й академічних інституцій.

Його кампанія базувалася на обіцянках змін на тлі зростаючого невдоволення корупцією, економічною стагнацією та погіршенням державних послуг.