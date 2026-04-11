Петро Пантелеєв про підготовку до зими: «Києву потрібна нова резервна система теплопостачання»

У 2022 році, відзначає Пантелеєв, київські ТЕЦ живили столицю, область і ще кілька регіонів, а «Київтеплоенерго» було в пʼятірці найбільш ефективних енергетичних підприємств завдяки виробництву електроенергії. Та ці часи, констатує Пантелєєв, на жаль, вже позаду. Важка зима показала, що Києву слід мінятися. І що це мають бути за зміни, заступник очільника КМДА розповів під час тематичної дискусії, що проходила в межах проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна».

Минула зима була важкою для всіх регіонів України, але для Києва найбільш. Ворог підготував столиці «особливе меню», як каже заступник Голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв , який фактично 24/7 менеджерив аварійні роботи в місті: критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ, тисячі людей без опалення, температура в квартирах на Троєщині нижче 10 градусів, світло пʼять годин на добу абощо.

«Ми усвідомлюємо, що треба фактично будувати нову резервну систему теплопостачання міста Києва. І бачимо це основним пріоритетом.

Критична інфраструктура Києва дуже зацентралізована. З точки зору екології, це класно, супер. Але з точки зору безпеки це погано. Не хочу зараз розкривати чуттєву інформацію, але ми бачимо великі ТЕЦ. Захистити їх цілком неможливо — багато вразливих елементів. Ми працюємо над фізичним захистом. Ключові об'єкти будуть захищені, але, якщо говорити про те, що треба переосмислити згідно з аналізом цієї зими, в першу чергу потрібна побудова нових резервних потужностей для тих об'єктів, які захистити стовідсотково ми не можемо. Це амбітні проєкти, непрості. Але я переконаний, що спільно з урядом (йдеться навіть не про гроші, а про мобілізацію технічних, організаційних ресурсів) їх реалізуємо. Адже, крім побудови нової, нам треба ще відновити паралельно те, що пошкоджено», — заявив Петро Пантелеєв.

За його словами, при підготовці до минулого опалювального сезону на відновлення пошкодженого обладнання пішло близько 3 млрд гривень. Після цієї зими, стан обʼєктів такий, що «серце кровʼю обливається», зазначив Пателєєв.

План стійкості для Києва (який поки що не затверджений через необхідність доопрацювання. — Ред.) передбачає побудову резервної мережі теплопостачання. І вже є конкретне рішення про зону близьку до Теремків, джерелом теплопостачання для яких є ТЕЦ-5, говорить заступник Голови КМДА.

«Зимою там були проблеми, тому що в ланцюжку теплопостачання ця територія є останньою з відповідними наслідками. По ній є конкретне рішення — прокладання трубопроводів, підключення до котельні «Теремки», яка модернізується, ставляться додаткові котли, котлоагрегати. Ціна питання — мільярд. Ця робота триває. Проєкт реальний, він може бути реалізований.

По решті території зони ТЕЦ-5, скажу відверто, складніше. Це пов'язано із рельєфом, з потужністю ТЕЦ-5. Це найпотужніша станція в Україні. Тому по ній будуть окремі рішення, окремі роботи з побудовою нових котелень (на 90 % фінансуватиме місто. — Ред.). І, очевидно, побудовою фактично нової резервної системи теплопостачання», — говорить Петро Пантелеєв.

Крім того, місцева влада також продовжує роботу зі встановлення когенераційних установок, які повинні за потреби заживити критичну інфраструктуру міста. Повністю замістити споживання за допомогою когенерації в Києві нереально, вважає Пантелеєв.

«Ми першими, хто памʼятає, порушували питання розподільної енергетики і затвердили концепцію. Закупівлі когенераційних установок почалися ще в 24-му році. Чи достатньо їх? Недостатньо. Треба більше і більше. Ми далі розвиватимемо цей напрямок», — додав він.

І третє — місто активно розвиває програми співфінансування для житлових будинків.

«Їх — пʼять. Кияни ними активно користуються не один рік. І саме ті, хто скористався такими програмами — таких будинків понад 1000, — достатньо комфортно себе почували (минулої зими. — С.К.). Деякі будинки дві доби були абсолютно автономними від міських мереж.

До того ж, уряд запровадив нову програму зі встановлення генераторів за кошти держави в будинках, де система опалення залежить від електричної енергії (детальніше читайте у Лесі Падалки)», — зауважив Пантелеєв.

З огляду на усі ті виклики, які стоять перед містом, констатує заступник Голови КМДА, бюджет міста вимагає перегляду.

«Місто готує перегляд бюджету для того, щоб виділити додаткові кошти до тих, які є. А зараз заходів виконуються на суму близько 10 млрд, але цього недостатньо. Бюджет буде переглядатися для того, щоб максимально додати коштів для виконання заходів», — відзначив Петро Пантелеєв.