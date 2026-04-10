Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Зеленський: Будапештський меморандум був обманом. Вступ в НАТО – найменше, що Україна мала б отримати в обмін на ядерний арсенал

Глава держави назвав Будапештський меморандум 1994 року “нечесною грою і великою помилкою”.

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics заявив, що коли Україна погодилася відмовитися від ядерної зброї, ціна, яку мала сплатити інша сторона, мала бути справедливою. 

“Я вважаю, що членство в НАТО – це найменше, що лідери України мали отримати в обмін на ядерний арсенал. Що ми отримали? Нічого. Це була нечесна гра і велика помилка”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що це була не лише українська помилка, а й помилка інших підписантів Будапештського меморандуму. 

“Це ядерні держави. Якщо вони попросили вас відмовитися від ядерної зброї, вони мали надати вам парасольку безпеки. Можливо, ядерну парасольку. Зрештою, усе це було обманом. Значна частина нашої ядерної зброї була передана Росії. Наприклад, стратегічні літаки, які Росія зараз використовує проти нас у цій війні”, – сказав президент.

Будапештський меморандум – це угода 1994 року, за якою Україна відмовилася від ядерної зброї, приєднавшись до Договору про нерозповсюдження, а натомість США, Велика Британія та Росія пообіцяли поважати її незалежність і кордони, утримуватися від сили чи економічного тиску та звертатися до Ради Безпеки ООН у разі загрози.

