Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Зеленський підписав закон про підготовку громадян до нацспротиву

Документ запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях – від середньої до вищої освіти.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву (№ 4826-ІХ), який запроваджує впровадження дисципліни «Основи національного спротиву» у школах.

Замість застарілої моделі базової загальновійськової підготовки запроваджується комплексна система навчання. У закладах освіти з’явиться предмет «Основи національного спротиву». Також оновлюється викладання предмета «Захист України» з акцентом на практичні вміння та оборонну свідомість.

Підготовка у коледжах та університетах стане обов’язковою для всіх студентів, незалежно від статі.

Закон передбачає створення та функціонування спеціалізованих Центрів підготовки до національного спротиву. Вони отримали право офіційно придбавати, зберігати та використовувати вогнепальну зброю та боєприпаси для навчальних цілей.

Також визначено порядок відкриття стрілецьких тирів та стрільбищ. Практичні вправи студенти виконуватимуть на полігонах ЗСУ, сертифікованих стендах та за допомогою інтерактивних тренажерів.

За законом, командування ЗСУ розроблятиме спеціальні програми підготовки інструкторів, які навчатимуть цивільне населення.

Студенти з інвалідністю або тимчасовою втратою працездатності проходитимуть навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями. Крім цього передбачено альтернативні форми навчання для представників релігійних організацій, віровчення яких не дозволяє користуватися зброєю.

Від підготовки звільнятимуть особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

﻿
Читайте також
