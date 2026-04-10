Україна додасть до гарантій безпеки засоби ППО, що показали ефективність на Близькому Сході

Україна збирається додати до документу про гарантії безпеки ті засоби ППО, які продемонстрували ефективність під час війни на Близькому Сході. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами.

Він нагадав, що в частині гарантій Україні важливо розуміти, якою конкретно і як швидко буде реакція партнерів, якщо агресія з боку Росії повториться. Є домовленість, що Київ запропонує своє бачення, а партнери дадуть свою відповідь на такий драфт.

“Важливо, щоб не було якихось слабких місць та помилок. Друга історія – фінансування нашої армії, яке має бути чітко забезпечене. Третя історія – комплектація нашої ППО. Ми хочемо додати в перелік зброї ті засоби ППО, які ми бачимо зараз ефективними на Близькому Сході та в Затоці, але яких у нас не було. Якщо ми говоримо про сильні гарантії безпеки, то це значить, що нам потрібні відповідні системи ППО в достатньому обсязі. Крім того, я не вірю, що «рускі» не захочуть прийти знову. Але я вірю, що якщо в Україні буде стояти американська воєнна база чи спільна база Америки та Європи, то ризиків у нас буде менше”, – сказав він.

Робота над гарантіями безпеки триває в рамках спроб завершити війну Росії проти України за посередництва США.