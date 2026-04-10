Зеленський: на зустрічі з Ердоганом обговорили можливість саміту лідерів України, Росії і США в Туреччині

На зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом український президент обговорив саміт НАТО і місце України в ньому. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами.

Також йшлося про бачення Сполучених Штатів Америки щодо українського вступу в Альянс і те, який вплив на ці процеси має Росія. Крім того, говорили про модливість зустрічі лідерів України, США і Росії в Туреччині.

“Ердоган підтримує цю ідею. Далі вже мають бути перемовини з російською стороною. Третє: в принципі, ми з ним погодили спільний інтерес в одному великому енергетичному проєкті Україна – Туреччина. Четверте: домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. Щось схоже ми будемо робити у співпраці з Туреччиною. На наступний день після моєї зустрічі з Ердоганом голова НАК «Нафтогаз» Корецький зустрічався з міністром енергетики Туреччини. Також Умєров зустрічався з турецькими колегами, говорили про оборонне співробітництво. У нас там кілька різних проєктів”, – сказав Володимир Зеленський.

Візитом до Сирії Україна показала, що не тільки Росія присутня на Близькому Сході, вважає український президент.

“Сирія воювала за себе фактично проти Ірану й проти «рускіх». Сирія дуже поважає Україну. Після падіння Асада ми побудували якісно інші відносини. Є всі необхідні контакти на політичному рівні – на найвищому, на рівні МЗС, на інших необхідних. Будемо посилювати дипломатичну присутність у Сирії – працюватиме наше посольство. Готові співпрацювати у сфері продовольчої безпеки, також щодо інфраструктури. Ми домовилися з Президентом Сирії про серйозні контракти щодо агропромислового комплексу. І ми тут бачимо можливості і для інших країн регіону”, – повідомив він.

Контекст

Візит до Туреччини і Сирі український президент здійснив після того, як відвідав країни Перської затоки, де українські експерти допомагали в боротьбі проти іранських дронів. Поїздка до Сирії стала першою для Володимира Зеленського.