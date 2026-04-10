Уночі ворог атакував 128 ударними дронами. Є влучання на шести локаціях

У ніч на 10 квітня, з 18:00, росіяни атакували 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із окупованого Криму та російських напрямків Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Близько 85 запущених дронів – "шахеди". Про це повідомили в Повітряних силах.

За попередніми даними станом на 08:00 ППО знешкодила 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

“Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати збиття

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.



