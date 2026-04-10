Палац Харитоненків розташовувався у 15 кілометрах від кордону з країною-агресором.

Внаслідок російських обстрілів сильного руйнування зазнав палац Харитоненків, який також називають садибою Лещинських - пам'ятка архітектури місцевого значення у селі Кияниця Сумської області.

Як пише "Українська правда", споруда розміщувалася на відстані лише 15 кілометрів від кордону з Росією. У Facebook оприлюднили кадри з повітря, на яких видно, як догорають руїни маєтку.

Палац було збудовано у 1890 році за гроші підприємця Івана Харитоненка, що займався цукровою справою. Разом із самою будівлею спроєктували великий красивий сад. Після смерті власника садиба, згідно із заповітом, перейшла до його племінниці Марії Лещинської.

Радянська влада недбало ставилася до пам'ятки, перетворивши її на гуртожиток і турбазу. За часів незалежності палац Харитоненків потрапив у підпорядкування Сумському національному аграрному університету.

За даними Мінкульту, на початок квітня 2026 року росіянами було знищено та пошкоджено понад 1700 пам'яток культурної спадщини в Україні, а кількість постраждалих об'єктів культурної інфраструктури сягнула більше 2,5 тисяч.