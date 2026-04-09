ВАКС засудив ексголову правління Родовід Банку до 10 років, але звільнив від покарання через закінчення строків давності

Його визнали винним у розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким визнала винуватим колишнього голову правління АТ "Родовід Банк" у вчиненні злочинів, зокрема у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на строк три роки, з конфіскацією всього належного йому майна", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на підставі ч. 2 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України "вказану особу звільнено від покарання у зв'язку із закінченням строків давності".