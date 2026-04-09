ВАКС засудив ексголову правління Родовід Банку до 10 років, але звільнив від покарання через закінчення строків давності

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким визнала винуватим колишнього голову правління АТ "Родовід Банк" у вчиненні злочинів, зокрема у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
"Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на строк три роки, з конфіскацією всього належного йому майна", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на підставі ч. 2 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України "вказану особу звільнено від покарання у зв'язку із закінченням строків давності".
- Родовід Банк був одним із великих українських банків, який після фінансової кризи 2008 року потрапив під державну санацію. Держава витратила на його порятунок 12,35 млрд гривень. Рішення про докапіталізацію банку приймав уряд Юлії Тимошенко в 2009 році. Завдяки державним вливанням банк зміг виплатити майже 10 млрд гривень за вкладами фізичних осіб як самого банку, так і переданих йому зобов'язань перед вкладниками Укрпромбанку.
- У лютому 2016 року НБУ визнав Родовід Банк неплатоспроможним.
- ПУ лютому 2019 року Печерський районний суд Києва заарештував колишнього голову правління Родовід Банку Дмитра Єгоренка. Його підозрюють у розкраданні великої суми грошей (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК). Кримінальна справа пов'язана з колишнім народним депутатом Олександром Шепелєвим, провадження стосовно якого велося окремо.
- Україна просила Інтерпол допомогти встановити місце перебування Єгоренка.