СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
У Кривому розі 16-річний підліток ​створив фейковий додаток для відкриття поштоматів і викрав посилок на 500 тисяч грн

Хлопець детально вивчив алгоритм офіційного додатку служби доставки, і розробив програму, що дозволяла обійти процес оплати.

Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

У Кривому Розі 16-річному підлітку повідомили про підозру в серії зламів поштоматів та викраденні посилок.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Дніпропетровщини.

Правоохоронці встановили, що неповнолітній, маючи базові знання програмування, здійснював несанкціоноване втручання в роботу поштоматів. 

Зокрема, він детально вивчив алгоритм офіційного додатку служби доставки, який забезпечує отримання посилок у поштоматах. Згодом створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати. Крім того, він розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем. 

В результаті посилки у додатку відображались як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати.

27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили хлопцю про підозру за ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу.

﻿
Читайте також
