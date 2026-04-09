У Кривому розі 16-річний підліток ​створив фейковий додаток для відкриття поштоматів і викрав посилок на 500 тисяч грн

Хлопець детально вивчив алгоритм офіційного додатку служби доставки, і розробив програму, що дозволяла обійти процес оплати.

У Кривому Розі 16-річному підлітку повідомили про підозру в серії зламів поштоматів та викраденні посилок.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Дніпропетровщини.

Правоохоронці встановили, що неповнолітній, маючи базові знання програмування, здійснював несанкціоноване втручання в роботу поштоматів.

Зокрема, він детально вивчив алгоритм офіційного додатку служби доставки, який забезпечує отримання посилок у поштоматах. Згодом створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати. Крім того, він розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем.

В результаті посилки у додатку відображались як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати.

27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили хлопцю про підозру за ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу.