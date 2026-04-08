Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Анкети викрадених вихованців Херсонського будинку дитини з'явилися у російській “базі” для усиновлення, – Лубінець

Омбудсман відреагував на розслідування щодо анкет викрадених вихованців Херсонського дитбудинку, які виявили в "базі" усиновлення РФ.

ілюстративне фото
Фото: Дмитро Лубінець

На тлі розслідування щодо примусового переміщення дітей з Херсонського будинку дитини Уповноважений Верховної Ради з прав людини закликав міжнародних партнерів допомагати Україні у встановленні місцеперебування дітей та виступати країнами-посередниками.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у своєму Телеграмі.

Омбудсман зазначає, що анкети українських дітей, примусово вивезених із Херсонського будинку дитини у 2022 році, розміщені на російському державному порталі усиновлення. При цьому в документах відсутні будь-які згадки про Україну чи їхнє справжнє походження.

За словами Дмитра Лубінця, цей факт є доказом системної політики росії щодо стирання української ідентичності дітей та легалізації їх викрадення. Процес включає депортацію, зміну документів, передачу в усиновлення, перевиховання та мілітаризацію дітей. Омбудсман підкреслив, що така практика триває ще з 2014 року.

“Поки світ вагається, українські діти ростуть у чужих сім’ях під прапором країни-агресора, у середовищі примусу та страху. Їх позбавляють рідної мови, пам’яті та ідентичності, нав’язуючи ворожу пропаганду та готуючи до військової служби проти власної Батьківщини”, — зазначив він.

Лубінець закликав міжнародних партнерів долучитися до роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, допомагати встановлювати їхнє місцезнаходження та виступати країнами-посередниками.

Омбудсман також нагадав, що насильницьке переміщення дітей і передача їх до іншої національної групи є грубим порушенням IV Женевської конвенції та має ознаки геноциду за Римським статутом.

За словами Лубінця, завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 10 вихованців Херсонського будинку дитини, а загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 2083 дитини.

“Ми маємо об’єднатися заради головного — повернути кожну українську дитину додому”, — наголосив омбудсман.

Читайте також
