Україна відібрала кандидатів на посаду судді Міжнародного кримінального суду

Ірина Мудра, заступниця очільника Офісу президента
Фото: Олександр Ратушняк

Україна визначилася з кандидатами на посаду судді Міжнародного кримінального суду і діє в межах встановлених строків. 

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, спростовуючи заяви про нібито «пропущений дедлайн».

За словами Мудрої, процес відбору відбувався через відкриту конкурсну процедуру. Конкурсна комісія провела співбесіди 24–26 березня, відзначивши високу фахову підготовку та доброчесність усіх учасників. 8 квітня комісія офіційно оголосила результати відбору.

Основним кандидатом став суддя Верховного Суду Лев Кишакевич. Резервною кандидаткою визначили Оксану Сенаторову, яка є фахівчинею у сфері міжнародного кримінального права та захисту жертв війни. 

Мудра зазначила, що ці судді мають репутацію і компетенцію, необхідні для представлення держави в МКС.

﻿
