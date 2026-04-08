СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
ГоловнаСуспільствоПодії

У Миколаєві працівник ТЦК вимагав від студента гроші попри право на відстрочку

Хлопця внесли у систему «Оберіг» і оголосили у розшук.

У Миколаєві працівник ТЦК вимагав від студента гроші попри право на відстрочку
затримання зловмисників
Фото: прокуратура України

Правоохоронці викрили військовослужбовця одного з районних ТЦК Миколаєва і його спільника, які вимагали у студента гроші за «ухилянтство». 

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За матеріалами слідства, торік у грудні підозрювані внесли до інформаційної системи «Оберіг» неправдиву інформацію про те, що студент нібито не з’явився за викликом. При цьому хлопець мав законне право на відстрочку від призову, але його безпідставно оголосили в розшук. Аби змусити потерпілого платити, один із підозрюваних надіслав скріншот із бази, що підтверджував статус «розшукуваного».

За видалення цих даних із системи зловмисники вимагали 500 доларів. У березні правоохоронці затримали зловмисників одразу після передачі коштів та їхнього розподілу. Фігурантам повідомили про підозру у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Одному з підозрюваних суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі майже 100 тисяч гривень. Щодо іншого розгляд справи в суді триває. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies