У Миколаєві працівник ТЦК вимагав від студента гроші попри право на відстрочку

Хлопця внесли у систему «Оберіг» і оголосили у розшук.

Правоохоронці викрили військовослужбовця одного з районних ТЦК Миколаєва і його спільника, які вимагали у студента гроші за «ухилянтство».

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За матеріалами слідства, торік у грудні підозрювані внесли до інформаційної системи «Оберіг» неправдиву інформацію про те, що студент нібито не з’явився за викликом. При цьому хлопець мав законне право на відстрочку від призову, але його безпідставно оголосили в розшук. Аби змусити потерпілого платити, один із підозрюваних надіслав скріншот із бази, що підтверджував статус «розшукуваного».

За видалення цих даних із системи зловмисники вимагали 500 доларів. У березні правоохоронці затримали зловмисників одразу після передачі коштів та їхнього розподілу. Фігурантам повідомили про підозру у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Одному з підозрюваних суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі майже 100 тисяч гривень. Щодо іншого розгляд справи в суді триває.