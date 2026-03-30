СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками

На Харківщині ліквідували масштабну протиправну схему, яку організували керівник філії великого державного підприємства і очільник місцевого осередку однієї із відомих політичних партій. За інформацією джерел Lb.ua, йдеться про партію "Батьківщина".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, політик діяв спільно з очільником міжрегіонального офісу ДП "Ліси України", його підлеглим та посередником.

Учасники "схеми" брали хабарі з підприємців, які вигравали біржові торги на закупівлю промислової деревини з державного лісгоспу. За гроші фігуранти продавали бізнесменам елітні сорти лісосировини замість передбаченої умовами відкритих торгів пиломатеріалів.

Задокументовано, як зловмисники вимагали у підприємця 1,3 млн грн за відвантаження йому майже 200 куб. м цінних порід деревини.

Аби приховати злочин, посадовці лісгоспу вносили недостовірні відомості до звітної документації.

Співробітники СБУ затримали всіх організаторів оборудки "на гарячому" після передачі останньої частини хабаря. Під час обшуків у них виявили мобільні телефони і документи із доказами протиправної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмисники знаходяться під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.