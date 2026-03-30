ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: уражено Алчевський металургійний комбінат, військовий ешелон та пускову ЗРК С-400

Ураження російських цілей
Фото: Генштаб

Сили оборони уразили Алчевський металургійний комбінат, військовий ешелон та пускову ЗРК С-400.

Про це повідомив Генштаб

«У рамках системних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати уражень по критично важливих об’єктах ворога», – зазначили там. 

У районі селища Гвардійське (ТОТ АР Крим) підтверджено ураження дороговартісної пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». 

Також на тимчасово окупованій Луганщині уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. 

Вчора у районі селища Новосвітлівка на ТОТ Луганської області зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів.

Крім того, за минулу добу завдано серію уражень по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора. Зокрема у районі Гуляйполя  Запорізької області уражено пункт управління БпЛА, у районі села Нова Таволжанка, що у Бєлгородській області, зафіксовано ураження району зосередження живої сили противника.Кілька скупчень особового складу ворога уражено в районах населених пунктів Березове Дніпропетровської області, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі. 

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. 

«Наявні фото- та відеоматеріали об’єктивного контролю підтверджують точність проведених заходів», – написали у Генштабі і додали, що Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнну інфраструктуру.

